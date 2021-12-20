Началась встреча глав МИД РФ и Абхазии

В Сочи начались переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его абхазского коллеги Инала Ардзинбы.

"Сегодняшняя встреча подтверждает нашу нацеленность на интенсивные контакты и обсуждение дальнейших совместных действий", отметил Лавров, открывая встречу.

Это первый визит Ардзинбы в Россию в качестве главы МИД Абхазии. Ранее было объявлено, что стороны планируют обсудить ключевые вопросы взаимоотношений Абхазии и России, а также внешнеполитическую координацию и региональную безопасность.

Также 20 декабря в Сочи прошла встреча Лаврова с главой МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым.

"Россию связывают с Абхазией и Южной Осетией тесные союзнические отношения, которые имеют под собой прочную договорно-правовую базу и не подвержены конъюнктуре. В соответствии с линией, утвержденной президентом Российской Федерации, Россия оказывает молодым государствам Закавказья активное содействие в становлении как современных демократических государств, укреплении их международных позиций, обеспечении надежной безопасности и социально-экономическом развитии. Республикам предоставляется комплексная помощь в борьбе с COVID-19 и решении других актуальных задач в различных сферах взаимодействия", - отметил Лавров.