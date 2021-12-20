Надежные авто, но со странностями. Британцы протестировали "Москвич" и Lada

Британский журнал Classic & Sports Car, который пишет только об автомобилях-раритетах, провел сравнительный тест трех некогда популярных моделей из Восточного блока - это советские Lada 1200 (ВАЗ-2101) и Moskvitch 1500 (АЗЛК-2140), а также ГДРовский Wartburg Knight (Wartburg 353).

Все эти машины в 70-е официально поставлялись на рынок Великобритании, спустя полвека журналисты решили сопоставить их между собой. Примечательно, что для теста нашли праворульные "Вартбург" и Lada. "Москвичей" в спецификации для Англии дожило до наших очень мало, поэтому изданию пришлось взять леворульный экземпляр в версии для континентальной Европы.

Как пишет автор статьи, Саймон Хакнелл, на Туманный Альбион поставляли только "Москвич-412", а его поздняя модернизированная версия с индексом 2140 не была доступна. "Москвич" журналиста удивил громоздкими непривлекательными деталями в салоне и вместе с тем щедрым оснащением - помимо прочего, есть ампметр, указатель температуры масла, двухскоростные дворники, крючки для одежды, запирающийся лючок бензобака, фонарь заднего хода.

Модель характеризуется отличной обзорностью с места водителя и высокой плавностью хода. Мягкая подвеска позволяет быстро ездить по разбитым дорогам. Однако рычаг КП - нечеткий и тугой. 1,5-литровый бензиновый мотор развивает 80 л.с., конструкция шасси - заднеприводная, с зависимой задней подвеской и неразрезным ведущим мостом. Особо отмечается резвый характер "Москвича" - с 0 до 60 миль/ч разгоняется за 15,3 секунды, для своего времени и своей цены очень неплохо.

Lada 1200 имела усовершенствованную конструкцию относительно Fiat 124. Здесь верхневальный двигатель и тормозные барабаны на задней оси (менее прихотливые, чем родные дисковые у Fiat). Мощность двигателя - 62 л.с., что британский автор считает недостаточным для семейного автомобиля. Рулевое управление у Lada - очень "тяжелое" на низких скоростях, а при наборе скорости приходится постоянно корректировать направление движения, потому что у механизма - большой люфт. Сцепление Хакнелл охарактеризовал как легкое, а переключение передач - короткое и точное. Торможение нужно планировать заранее, избегая экстренных ситуаций - система не очень эффективная. Шасси у Lada - также заднеприводное, с зависимой подвеской.

"Вартбург 353" 1967 года выпуска оснащен 1,0-литровым двухтактным бензиновым мотором мощностью 45 л.с. и передним приводом. Несмотря на небольшие размеры, седан имел рамную конструкцию - с лонжеронами периметрического типа. Еще одна его особенность - независимая задняя подвеска на продольных рычагах. Двигатель - вибронагруженный и шумный, однако обеспечивает плавную характеристику разгона. Коробка передач - слабое место восточногерманского автомобиля, механизм переключения одновременно "нечеткий, упругий и зазубренный", однако благодаря обгонной муфте не нужно выжимать сцепления, то есть это полуавтомат. Ход у "Вартбурга" - мягкий, но руль расположен низко и требует больших усилий.

Classic & Sports Car отмечает, что машины производства стран Варшавского договора в свое время в Западной Европе продавались по демпинговым ценам, поэтому конкурировали в первую очередь между собой, а также с европейскими автомобилями на два класса ниже. Так, в начале 70-х седан Moskvitch новым стоил в Британии всего 717 фунтов стерлингов, в то же время цены на субкомпактный Mini 1000 стартовали от 784 фунтов стерлингов.

По мнению автора статьи, автомобили из соцблока - "честные, надежные, дешевые и неприхотливые в обслуживании", благодаря им потребители в западных странах могли избегать рынка подержанных автомобилей, делая выбор в пользу новых.