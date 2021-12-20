Песков: В России не преследуют по политическим убеждениям

Подготовки встречи президентов России и Украины не ведется, и в РФ нет никого, кто бы преследовался по политическим убеждениям. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов сказать, способствует ли подготовке саммита подписанный Владимиром Зеленским закон о упрощении гражданства, в том числе для жителей России, якобы преследуемых по политическим убеждениям.

"Какой-либо субстантивной подготовки встречи не ведется, никаких конкретных предложений от украинских коллег мы не получаем, поэтому этот фактор вряд ли может играть какую-то роль", - заявил Песков.

"В РФ нет никого, кто преследовался бы по политическим убеждениям", - заверил пресс-секретарь главы государства, напомнив, что люди преследуются по закону за подозрение в совершении тех или иных преступлений. Так что формулировка "абсолютно неверна по сути", оценил он.