Профессор объяснил, как вовремя распознать у себя появление тромба

Как известно, развитие тромбоза является одним из самых пугающих осложнений коронавируса. Состояние, что также не секрет, может быть и вовсе не связано с инфекцией. Зато часто обнаруживается у людей с сидячим образом жизни. В любом случае шансов избежать опасных последствий гораздо больше, если своевременно распознать у себя образовавшийся сгусток крови и обратиться за помощью к врачам.

Как передает Express со ссылкой на профессора Марка Уайтли, с обращением к медикам нельзя тянуть, если на ноге внезапно образовалась воспаленная твердая шишка. Среди тревожных признаков - болезненные ощущения, мешающие наступать на пораженную ногу.

На присутствие тромба в легких могут указывать проблемы с дыханием (человеку становится тяжело дышать), боль в груди и верхней части спины. "Легочная эмболия обычно проявляется в виде внезапного сухого кашля и ощущения одышки", - отметил Уайтли.

Ежедневные прогулки и физические нагрузки являются эффективным способом защиты от тромбов, уточнил профессор.

При болевых ощущениях следует измерить давление. Если есть падение давления на фоне дискомфорта в груди, то очень высока вероятность того, что происходит сердечно-сосудистая катастрофа, ранее предупредила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.