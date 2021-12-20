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Рубрика: Власть

Путин поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником

Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости
Фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря. Глава государства отметил, что этому профессиональному празднику уже более четверти века, он стал символом уважения и признательности людям, которые стоят на страже безопасности граждан и страны, защищают суверенитет и стабильность конституционного строя России, борются с терроризмом и экстремизмом, вдали от Родины отстаивают ее национальные интересы.

Фото: ЦОС ФСБ России
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По словам президента, сегодня в связи со сложностью международной обстановки и широким масштабом современных вызовов к работе спецслужб предъявляются повышенные требования. Это в первую очередь заметно при выполнении основной задачи структуры - борьбе с терроризмом, отметил Путин в видеообращении, опубликованном на сайте телеканала "Звезда".

За последние годы "на этом сложном, крайне ответственном участке есть значимые успехи, удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы". Так, за минувшие 11 лет было предотвращено более двухсот терактов, а количество преступлений террористической направленности за этот период "снизилось многократно".

Глава государства подчеркнул, что подавляющее большинство подобных преступлений предотвращается на стадии подготовки. За 11 месяцев этого года было предотвращено 61 деяние подобного рода, включая 32 теракта. Российский лидер поставил перед органами безопасности задачу вести борьбу с террором жестко и бескомпромиссно, ликвидировать ячейки международных террористических группировок.

В числе других приоритетных задач глава государства назвал продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, защиту госрубежей и борьбу с экстремизмом, проявляющимся в том числе в виде ксенофобии, социальной и религиозной вражды.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в результате проведения силовых и профилактических мер в этом году удалось не допустить совершения террористических актов. Всего же во время контртеррористических и других специальных мероприятий было нейтрализовано 23 бандита, в том числе 4 главаря. Задержаны 312 боевиков и 821 пособник. По данным председателя НАК, спецслужбы и правоохранительные органы пресекли деятельность 62 законспирированных ячеек международных террористических организаций. А также был не допущен въезд в Россию 926 лиц, причастных к террористической деятельности. Заблокированы финансовые активы около трех тысяч пособников, подозреваемых в причастности к терроризму и экстремизму, на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. А еще в этом году была пресечена деятельность 211 преступных групп, которые специализировались на нелегальном изготовлении оружия и его контрабанде.

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