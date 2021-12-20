Путин присвоил главе ФСИН звание генерал-полковника внутренней службы

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы новому главе Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

25 ноября президент назначил директором ФСИН Аркадия Гостева, сместив с этой должности прежнего руководителя Александра Калашникова. На новую должность Гостев перешел с поста заместителя министра внутренних дел России.

Калашников занимал пост главы ФСИН с октября 2019 года. До этого он служил в органах госбезопасности СССР и России.