Разработчик проведет исследования для трехкратного введения "КовиВака"

Центр имени Чумакова подал документы на проведение клинических исследований для трехкратного введения вакцины "КовиВак". Об этом сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов.

"Это абсолютно разумное и вынужденное решение. Таким путем пошли и наши коллеги на Западе с известными вакцинами", - заявил ученый в эфире телеканала "Россия 24".

О необходимости тройной дозы вакцины ученые заговорили после появления нового штамма коронавируса, который был выявлен в Южной Африке и получил название "омикрон". Специалисты предполагают, что новый вариант вируса не только серьезно мутировал, но и легче передается от человека человеку, чем штамм "дельта".

Ранее директор по качеству Центра имени Чумакова Александра Синюгина заявила, что вакцина "КовиВак" на 98,4% защищает от заражения коронавирусом. При этом защита от тяжелой формы болезни еще выше - 99,1%.

"КовиВак" - третья по счету вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России (после "Спутника V" и "ЭпиВакКороны"). В 2021 году Центр имени Чумакова произвел около 6 млн доз вакцины, в 2022 году объем производства вырастет до 20-25 млн доз.