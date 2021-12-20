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20.12.2021 09:58
Рубрика: ПДД

Сотрудники столичного ГИБДД выявили более 400 тысяч нарушений такси

Текст: Владимир Баршев
В Москве за 11 месяцев этого года сотрудники ГИБДД выявили и предотвратили более 400 тысяч нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями такси, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Наиболее частым нарушением стало управление автомобилем, не прошедшим в установленном порядке техосмотр.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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На втором месте отсутствие у водителя права управления. На третьей строчке - управление автомобилем с признаками опьянения. Довольно часто у водителей такси не оказывалось документов, предусмотренных Правилами. На пятой строчке этого рейтинга управление автомобилем при наличии неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена.

Благодаря повышенному вниманию со стороны ГИБДД к такси, а также агрегаторам удалось снизить количество погибших в авариях с этим транспортом на 16.1 процента.

Всего зарегистрировано 1623 ДТП с такси, в которых погибли 47 человек и почти 1900 получили ранения.