В Москве детям разрешат не ходить в школу при минус 25

Московские школьники смогут не ходить на учебу, если температура опустится ниже минус 25. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе департамента образования и науки.

Право не посещать учебные занятия предусмотрены действующими образовательными нормами. Ученики средних классов могут оставаться дома при минус 26-28 градусах, а старшеклассники - при минус 31.

Ранее сообщалось, что в Москву и ряд других регионов Центральной России идет сильное похолодание. Правда, температура в столичном регионе не должна быть ниже минус 25.