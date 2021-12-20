В Москве с 20 декабря продлены сроки действия QR-кодов переболевших COVID-19

В Москве с 20 декабря меняется порядок действия QR-кодов граждан, переболевших коронавирусом. Ранее об этом в своем персональном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

С понедельника сроки действия кодов продлеваются до 12 месяцев. Новые QR-коды будут оформляться сразу на год. Если срок действия шестимесячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, то будут автоматически оформлены новые QR-коды, действующие 12 месяцев с даты выздоровления.

Срок действия QR-кодов, выданных после отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух дней. Это связано с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". При этом QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется по планете с пугающей скоростью. По ее словам, "видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75 процентов выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке". В России, согласно последним данным, пока подтверждены только 25 случаев "омикрона". Инфицированные выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все случаи - завозные. Состояние заразившихся удовлетворительное.