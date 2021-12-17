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Рубрика: Общество

Попова заявила о стремительном распространении "омикрона" по миру

Фото: AP Photo/Alberto Pezzali Фото: AP Photo/Alberto Pezzali
Фото: AP Photo/Alberto Pezzali

Новый штамм коронавируса "омикрон" распространяется по планете с пугающей скоростью.

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"Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75 процентов выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова (цитата по РИА Новости).

В России, согласно последним данным, пока подтверждены только 25 случаев "омикрона". Инфицированные выявлены в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все случаи - завозные. Состояние заразившихся удовлетворительное.

Что интересно - первый случай заражениями "омикроном" был выявлен у человека, прибывшего не из ЮАР. Новый штамм привез в Ростов-на-Дону студент из Конго. Сейчас обследуют всех контактировавших с этим человеком.

"Последовательного распространения "омикрона" внутри нашей страны пока мы не видим, потому что мы изолируем всех", - добавила Попова.

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