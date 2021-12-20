В Рязани экс-чиновники получили сроки за растрату

Советский районный суд Рязани признал виновными в крупной растрате бывших и.о. главы администрации областного центра Сергея Карабасова, его заместителя Игоря Ковалева и директора фирмы-подрядчика Михаила Пузанова. Все фигуранты взяты под стражу после оглашения приговора, сообщили в пресс-службе Советского суда.

Суд признал бывших чиновников и подрядчика в растрате средств федерального бюджета при строительстве детской площадки в рязанском Лесопарке. Обвиняемые вины не признали, их адвокаты уже заявили о намерении оспаривать приговор.

Решением суда экс-мэр получил пять лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, его бывший заместитель - четыре года и штраф 300 тысяч. Бывшим чиновникам также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах местного самоуправления сроком на три года Наказание директору фирмы-подрядчика - 2 года 9 месяцев и штраф 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, подчеркнули в суде.