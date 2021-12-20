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Рубрика: Власть

На Камчатке с 21 декабря отменят QR-коды в самолетах и автобусах

Текст: Александр Филимоненко

В Камчатском крае с 21 декабря отменяется предъявление QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации на транспорте. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона заявил губернатор Владимир Солодов.

Фото: Владимир Аносов
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"В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения, которые раньше были введены. С завтрашнего дня на транспорте будет действовать только масочный режим", - уточнил Владимир Солодов.

Напомним, с 23 ноября QR-коды или подтверждающие документы требовались при посадке на авиарейсы по Камчатскому краю и на межмуниципальные автобусные маршруты из Петропавловска-Камчатского в поселки Мильково, Октябрьский, Эссо, Ключи и Усть-Камчатск.

Ограничительные меры из-за пандемии COVID-19 на Камчатке продлены до конца января 2022 года. С 1 декабря действует режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано более 23,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Первую прививку получили свыше 120 тысяч человек, 87 тысяч завершили вакцинацию.

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