В Магадане подозреваемого в отстреле гусей депутата нашли мертвым

В Магадане депутат городской думы Александр Крамаренко обнаружен мертвым в своем офисе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тем временем на странице в Instagram Магаданской городской думы опубликованы соболезнования от имени председателя Сергея Смирнова.

"От лица депутатов и сотрудников аппарата Магаданской городской Думы выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра Викторовича Крамаренко. Он был добрым, неравнодушным, человеком слова и дела, надежным товарищем. Он был компетентным политиком, успешным бизнесменом, человеком с твердыми принципами и собственной точкой зрения по многим направлениям деятельности. Его мнением дорожили, он пользовался заслуженным авторитетом среди коллег и тех, кто с ним сотрудничал", - приводятся слова Смирнова.

Ранее в отношении погибшего депутата было возбуждено уголовное дело об отстреле почти 180 гусей на Чукотке. По предварительной версии, сумма нанесенного ущерба превысила 700 тысяч рублей.