Василий Орлов: 490 млн в будущем году направим на ремонт медучуждений

В январе свои двери откроет амбулатория в селе Волково Благовещенского района Амурской области. В здании, построенном еще в конце 70-х годов прошлого века, закончился масштабный ремонт. Амбулатория является структурным подразделением Амурской областной клинической больницы. Она будет работать для жителей Благовещенского района.

- Наша главная задача - сделать амурские медучреждения современными и комфортными. В 2022 году средства областного бюджета предусмотрены на проведение капитальных ремонтов в 14 учреждений здравоохранения на сумму более 490 миллионов рублей. Что касается амбулатории в Волково - на ее ремонт было выделено 27 миллионов рублей. Теперь более шести тысяч человек, закрепленные за учреждением, будут получать медпомощь в хороших условиях, - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

По словам главного врача АОКБ Евгения Тарасюка уже совсем скоро в помещениях появится все необходимое - прежде всего, мебель и оборудование. Заработает для людей амбулатория уже после новогодних каникул.

- Я думаю, наши пациенты оценят новый формат открытой регистратуры и помещений, все сделано в соответствии с нормативами. Как и раньше амбулатория будет обслуживать жителей Владимировки, Усть-Ивановки, Ровного, Заречного и еще шести сел. А в будущем в здании амбулатории планируется открытие паллиативного отделения. Сейчас мы на этапе получения лицензии, - рассказал Евгений Тарасюк.

Здание в два этажа построено еще в 1977 году. К 2021 году оно очень нуждалось в обновлении. По поручению Василия Орлова в июле 2021 года здесь начался большой ремонт. За полгода проведен капремонт кровли с ее утеплением, приведены в порядок все системы жизнеобеспечения, заменено сантехническое оборудование, двери и окна, проведена внутренняя отделка помещений.

Напомним, в этом году в Амурской области идут крупные ремонты медицинских учреждений. Например, в Амурской областной клинической больнице в начале декабря завершился ремонт ожогового отделения, на который были выделены 36 миллионов рублей, идут ремонты в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии.