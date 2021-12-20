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Рубрика: Происшествия

В Ижевске арестовали отца, приказавшего сыну ударить врача ножом

Текст: Оксана Ильина

В Удмуртии суд заключил под стражу отца ребенка, напавшего с ножом на врача. Ближайшие два месяца 44-летний мужчина проведет за решеткой. Его обвиняют в покушении на убийство врача, сообщила объединенная пресс-служба судейского сообщества.

В Ижевске прооперировали врача, на которого напал 12-летний мальчик

Суд принял во внимание представленные материалы дела, обстоятельства и тяжесть преступления, а также учел данные о личности обвиняемого, говорится в релизе. Там отмечается, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, по месту жительства характеризуется отрицательно, а также злоупотребляет спиртными напитками.

Как сообщала РГ, ижевчанин вместе с 12-летним сыном обратились за медпомощью инфекционное отделение городской больницы № 3. Там между мужчиной и заведующим отделением возник конфликт, во время которого ребенок по приказу отца нанес врачу три ножевых ранения. Пострадавшего медика прооперировали, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Дело находится на контроле уполномоченного по правам ребенка при главе Удмуртии Ольга Авдеевой. Как стало известно, в семье есть еще двое детей. Отец воспитывает их один.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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