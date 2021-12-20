В Ижевске прооперировали врача, на которого напал 12-летний мальчик

В Ижевске успешно прооперирован врач детского инфекционного отделения городской больницы № 3. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести и проходит лечение в стационаре, рассказали в пресс-службе минздрава Удмуртии.

Заведующий отделением получил три удара ножом в живот и спину, сообщили сегодня в региональном СК. На врача напал 12-летний подросток. Как полагают следователи, он сделал это по приказу своего отца, 44-летнего ижевчанина. Тот поссорился с медиком после приема в инфекционном отделении.

В СК завели уголовное дело по статье "покушение на убийство" на отца ребенка. Мужчина взят под стражу. Мальчику назначена судебно-психиатрическая экспертиза.