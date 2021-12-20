Суд установил вину главы Госстройнадзора в трагедии в "Зимней вишне"

Центральный районный суд Кемерова начал оглашать приговор по третьему делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". В результате ЧП погибли 60 человек.

Вина экс-руководителя Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой в трагедии установлена.

- Суд признал, что на этапе реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под ТРЦ "Зимняя вишня" Комкова получила взятку от застройщика, - передает корреспондент "РГ" из зала суда.

Центральный районный суд также установил виновность бывшей подчиненной Комковой Светланы Шенгерей, ее сына Эдуарда Комкова, а также директора строительной компании "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко.

Отмечается, что Комкова при участии своего сына и Чередниченко получила семь миллионов рублей от застройщика ТЦ "Зимняя вишня". За вознаграждение женщина не привлекла компанию к ответственности за проведение работ по реконструкции здания. При этом подсудимая знала, что эти работы проводились без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации.