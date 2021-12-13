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Рубрика: Происшествия

Приговор по третьему делу "Зимней вишни" огласят 20 декабря

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Приговор по третьему делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", среди фигурантов которого экс-начальник кузбасского управления Госстройнадзора и ее сын, будет оглашен 20 декабря.

Как сообщили "РГ" в Центральном районном суде города Кемерово, заседание начнется в 11 часов дня, а пройдет оно в новом здании Кемеровского областного суда на проспекте Химиков. Обвиняемыми по делу, кроме бывшего руководителя инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой и ее сына Эдуарда, проходят бывшая подчиненная Комковой Светлана Шенгерей и директор ООО "ИСК "Ресурс"" Никита Чередниченко.

Фото: РИА Новости
Оглашен приговор по первому делу о трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня"

По версии следствия, с 2013 по 2014 годы Комкова при участии сына и Чередниченко получила от гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината", которому принадлежало здание ТРЦ, семь миллионов рублей. После этого она закрыла глаза на нарушения, допущенные при реконструкции комплекса. И когда эти нарушения были зафиксированы вновь, Комкова и Шенгерей их тоже не заметили. Акт обследования, свидетельствующий о том, что здание соответствует всем нормам, был утвержден. В результате ТРЦ ввели в эксплуатацию с системой пожаротушения, которая фактически не работала, а эвакуационные выходы для посетителей были заблокированы.

Это уголовное дело Центральный райсуд Кемерова начал рассматривать в феврале 2020-го. Гособвинение запросило для фигурантов, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток, сроки лишения свободы от восьми лет до 21 года.

Восьми фигурантам первого дела "Зимней вишни" (в их числе бывшие руководители ТРЦ и компании-собственника здания) не так давно вынес обвинительные приговоры Заводский районный суд Кемерово. Защита осужденных эти решения обжаловала. Остальные уголовные дела, возбужденные после пожара, рассматривает Центральный районный суд областного центра. В числе их фигурантов: собственник ТРЦ Вячеслав Вишневский, бывший глава кузбасского ГУ МЧС Александр Мамонтов и бывший главный госинспектор Кемерова по пожарному надзору Григорий Терентьев.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из которых дети.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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