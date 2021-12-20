В отделениях ПФР назвали даты выплаты пенсий и пособий за январь

Из-за длинных новогодних каникул меняется график выплаты пенсий и пособий.

Так, например, отделение Пенсионного фонда России по Хакасии сообщает, что меняются даты выплаты ежемесячных пособий за январь 2022 года женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, а также ежемесячных пособий одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

Обычно эти категории граждан получают выплаты 3-го числа каждого месяца. Но в январе этот день является праздничным, поэтому зачисление пособий на счета граждан в в банках будет произведено досрочно - 29 декабря 2021 года. В Воронежской области пособия за январь придут в конце декабря - 29 и 30 декабря.

В Омской области меняется график доставки пенсий через отделения Почты России. Как сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России, доставка пенсий через Почту России начнется с 3 января.

За праздничный день 7 января почтальоны принесут пенсию досрочно - 5 и 6 января. С 8 января доставка продолжится по обычному графику. Через банки выплаты будут производиться в обычном порядке - не позднее 9, 16 и 21 января.

Как рассказали "Российской газете" в ведущих банках страны, средства на выплату январских пенсий, как правило, поступают в кредитные организации от ПФР в конце декабря. Банки сразу же зачисляют все поступившие деньги на счета пенсионеров. Ведь по закону пенсии и иные социальные выплаты от государства не могут быть выплачены позднее установленной ПФР даты.