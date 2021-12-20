Названы города, где "квадрат" в новостройке продается дороже 100 тысяч рублей

В десяти городах России квадратный метр жилья в новостройке стоит дороже 100 тысяч рублей. Год назад их было шесть, сообщает сервис ЦИАН со ссылкой на результаты своего исследования.

В декабре прошлого года расклад был следующий. Самая дорогая недвижимость продавалась в Москве - 232,7 тысяч рублей за "квадрат", второе место занимал город Сочи - 186 тысяч, далее - Петербург - 155 тысяч. Сейчас лидер изменился. Сочи вырвался вперед с невероятным для России показателем - 378 тысяч рублей за квадратный метр. Рост цен за год составил 103 процента, это рекорд, который, впрочем, имеет свое объяснение - в Сочи ограниченное число площадок под строительство и спрос на новостройки значительно превышает предложение.

Москва переместилась на второе место. Цены в столице преодолели психологический рубеж и теперь жилье здесь продается из расчета 302 тысячи рублей за "квадрат". Ранее "РГ" сообщала, что в Петербурге психологический барьер также взят, цены жилье перевалили за 200 тысяч рублей за "квадрат". Но это было исследование другого агентства недвижимости. ЦИАН утверждает, что пока цена в Петербурге зафиксировалась на уровне 198,9 тысяч рублей за квадратный метр. Впрочем, истина где-то рядом. Каждый сервис недвижимости при составлении аналитики пользуется данными об объектах в своей базе данных, а эти сведения могут отличаться.

Четвертое место, как и в прошлом году, занимает Владивосток. Правда, если в декабре 2020 года жилье в столице Приморского края продавалось из расчета 122 тысячи рублей за "квадрат", то сейчас - за 135.

В прошлом декабре на пятом месте с показателем 102 тысячи рублей был Хабаровск. Это единственный крупный город в стране, где за год жилье не подорожало, а подешевело. Теперь желающим купить квартиру в местной новостройке стоит ориентироваться на цену 97,5 тысяч рублей за квадратный метр.

Упрочила свои позиции Казань. Здесь жилье подорожало со 101 до 133 тысяч рублей за квадратный метр. На шестом месте по ценам на жилье в стране с показателем 124 тысячи рублей за "квадрат" оказался Краснодар. Год назад его даже не было в десятке, ведь квартиры здесь стоили 71,6 тысяч рублей за квадратный метр. С 84 до 115 тысяч подорожала жилая недвижимость в Новосибирске. Рост в 46 процентов зафиксирован в Томске, теперь здесь жилье продается из расчета 111 тысяч рублей за "квадрат", а год назад было 77,6 тысяч рублей.

Преодолели отметку в 100 тысяч рублей еще два города. В Нижнем Новгороде квартиры достигли в цене 111 тысяч рублей за квадратный метр, в Екатеринбурге - 108. Вплотную приблизились к городам с самым дорогим жильем Уфа (99,9 тысяч рублей за "квадрат") и Тюмень (98).

Лишь в одном крупном городе страны жилье в новостройках оказалось дешевле 50 тысяч рублей. Это Махачкала. В столице Дагестана жилье в новостройке можно купить из расчета 37,8 тысяч рублей за квадратный метр.