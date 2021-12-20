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Текст:   Вера Черенева 
15:39 20.12.2021

Названы города, где "квадрат" в новостройке продается дороже 100 тысяч рублей

В десяти городах России квадратный метр жилья в новостройке стоит дороже 100 тысяч рублей. Год назад их было шесть, сообщает сервис ЦИАН со ссылкой на результаты своего исследования.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Цены на дома в России выросли за год на рекордные 13%

В декабре прошлого года расклад был следующий. Самая дорогая недвижимость продавалась в Москве - 232,7 тысяч рублей за "квадрат", второе место занимал город Сочи - 186 тысяч, далее - Петербург - 155 тысяч. Сейчас лидер изменился. Сочи вырвался вперед с невероятным для России показателем - 378 тысяч рублей за квадратный метр. Рост цен за год составил 103 процента, это рекорд, который, впрочем, имеет свое объяснение - в Сочи ограниченное число площадок под строительство и спрос на новостройки значительно превышает предложение.

Москва переместилась на второе место. Цены в столице преодолели психологический рубеж и теперь жилье здесь продается из расчета 302 тысячи рублей за "квадрат". Ранее "РГ" сообщала, что в Петербурге психологический барьер также взят, цены жилье перевалили за 200 тысяч рублей за "квадрат". Но это было исследование другого агентства недвижимости. ЦИАН утверждает, что пока цена в Петербурге зафиксировалась на уровне 198,9 тысяч рублей за квадратный метр. Впрочем, истина где-то рядом. Каждый сервис недвижимости при составлении аналитики пользуется данными об объектах в своей базе данных, а эти сведения могут отличаться.

Четвертое место, как и в прошлом году, занимает Владивосток. Правда, если в декабре 2020 года жилье в столице Приморского края продавалось из расчета 122 тысячи рублей за "квадрат", то сейчас - за 135.

В прошлом декабре на пятом месте с показателем 102 тысячи рублей был Хабаровск. Это единственный крупный город в стране, где за год жилье не подорожало, а подешевело. Теперь желающим купить квартиру в местной новостройке стоит ориентироваться на цену 97,5 тысяч рублей за квадратный метр.

Фото: РИА Новости
Квартиры в новостройках за девять месяцев 2021 года подорожали на 19,2%

Упрочила свои позиции Казань. Здесь жилье подорожало со 101 до 133 тысяч рублей за квадратный метр. На шестом месте по ценам на жилье в стране с показателем 124 тысячи рублей за "квадрат" оказался Краснодар. Год назад его даже не было в десятке, ведь квартиры здесь стоили 71,6 тысяч рублей за квадратный метр. С 84 до 115 тысяч подорожала жилая недвижимость в Новосибирске. Рост в 46 процентов зафиксирован в Томске, теперь здесь жилье продается из расчета 111 тысяч рублей за "квадрат", а год назад было 77,6 тысяч рублей.

Преодолели отметку в 100 тысяч рублей еще два города. В Нижнем Новгороде квартиры достигли в цене 111 тысяч рублей за квадратный метр, в Екатеринбурге - 108. Вплотную приблизились к городам с самым дорогим жильем Уфа (99,9 тысяч рублей за "квадрат") и Тюмень (98).

Лишь в одном крупном городе страны жилье в новостройках оказалось дешевле 50 тысяч рублей. Это Махачкала. В столице Дагестана жилье в новостройке можно купить из расчета 37,8 тысяч рублей за квадратный метр.

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