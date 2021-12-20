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20.12.2021 16:38
Рубрика: Общество

В Петербурге презентовали книгу о чудесах Иоанна Кронштадтского

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
"Литературный киоск" в Старой Руссе, являющийся совместным проектом "РГ" и газеты "Старая Русса", пополнится экземплярами новой книги "Своих не бросаю!". Книга является сборником рассказов о современных чудесах святого Иоанна Кронштадтского и подготовлена петербургскими журналистами по итогам общения с теми, чья жизнь преобразилась или была спасена по молитвам святому.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Пока что книга вышла небольшим тиражом и уже стала редкостью. Издатель - Благотворительный фонд "Иоанновская семья", который объединяет 220 церковных приходов и порядка 80 православных организаций социального служения из двадцати стран мира.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Иоанн Кронштадтский - святой, которому посвящено больше всего православных храмов в других странах. А сама идея книги была подсказала самой жизнью. На встречах многие прихожане рассказывали о них, и невозможно было не начать собирать эти свидетельства, - подчеркнул Андрей Смирнов, председатель совета фонда.

Иоанн Кронштадтский вошел в историю, и не только церковную, как человек, сеявший вокруг себя сострадание добро. Например, именно благодаря его стараниям в России стали появляться Дома трудолюбия, ставшие началом развития системы социального обеспечения. Между прочим, при тех из домов, которые предназначались для молодых мам с малышами, создавались и ясли. Чтоб мамочки могли работать и обеспечивать себя и ребенка. Отец Иоанн назвал учреждение, в котором заботятся о детях, именно яслями - в честь вифлеемских яслей. И понятие яслей как детского учреждения прочно вошло в обиход страны уже при советской власти. Практически все мальчики и девочки страны посещали ясли-сад. Действуют ясли и поныне. Собственно, это тоже маленькое чудо, напоминание о делах, начало которому было положено отцом Иоанном.

Что касается чудес, происходящих в наше время, то спектр их широк. От исцеления тяжело больных, а также тех, кто имел алкогольную и наркотическую зависимости, до помощи в обычных житейских ситуациях, таких, например, как поиск потерянного телефона со списком очень нужных контактов до спасения любимого семьей лимонного дерева, которое стало засыхать. Удивительные, судьбоносные встречи людей, которые, если рассматривать ситуации логически, не должны были произойти, - тоже чудеса. Да и вообще, если каждый из нас глубже проанализирует свою жизнь, то увидит: есть события, которые совершились благодаря какому-то необъяснимому влиянию извне. И сколько людей неверующих в критических ситуациях обращаются именно к Богу, моля о помощи!

Кстати, что касается спасения лимонного дерева. Оно росло в квартире правнучатой племянницы отца Иоанна Галины и радовало не только зеленью, но и ароматом распускающихся цветов и настоящими плодами. Но вот в 2008 году деревце начало вянуть по неизвестной причине. И тогда Галине явился святой, перекрестил ее, сказал "Не волнуйся. Все будет хорошо", и исчез. Как вспоминала Галина, все было настолько нереально и удивительно, что словами не передать. Лимон был спасен и еще долго радовал семью.

Фото: Сергей Николаев/РГ

Отдельный раздел книги посвящен протоиерею Николаю Беляеву, ученому-астроному НИИ прикладной астрономии РАН (именем Беляева названа одна из малых планет), который на пике своей карьеры ушел служить в православную церковь. Он был много лет старшим священником Иоанновского женского монастыря в Петербурге.

Фото: Анастасия Гирфанова/РГ
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Из книги можно узнать и о том, с какими сложностями сталкиваются приходы во имя святого, расположенные в странах, где доминирующие религии - не христианские. Например, о православии в Пакистане, где единственный православный священник из коренных жителей - Джон Танвир был сначала католиком, а затем принял православную веру. Его супруга, выпускница Оксфорда, переводит на местный язык книгу Иоанна Кронштадтского "Моя жизнь во Христе".

Сейчас идет работа над продолжением книги. В нее войдут новые свидетельства, относящиеся как к прошлому, так и ко времени после завершения первой книги. Уже отмечено, что люди, увидев реальную книгу с документальными свидетельствами заступничества святого, готовы сами рассказать то, что долго таили, считая сокровенным и не предназначенным для вынесения на публику.

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