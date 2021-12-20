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20.12.2021 15:20
Рубрика: Общество

В Сочи ожидается резкое похолодание до минус 10 градусов

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В ближайшее время в Сочи ожидается резкое похолодание. По прогнозам метеорологов, с 21 по 24 декабря холодный фронт принесет на Черноморское побережье сильный ветер до 15-17 метров в секунду и значительное понижение температуры.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В ближайшие часы в Москве начнется сильное похолодание

- 21 декабря дожди местами перейдут в мокрый снег, - сообщили в пресс-службе мэрии. - В течение следующих двух суток сухой снег будет чередоваться с мокрым. Температура воздуха понизится в городе в ночные часы до -4 градусов, а в Лазаревском районе - до 10 градусов мороза. Днем воздух будет прогреваться до +2.

На дорогах возможна гололедица. В предгорной и горной зоне снегопады значительно ухудшат лавинную обстановку. 20 и 21 декабря на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря.

- Необходимо максимально подготовить все силы и средства, чтобы в кратчайшие сроки устранить возможные последствия непогоды, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Городским и ресурсоснабжающим службам перейти в режим повышенной готовности. Граждане по возможности должны воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, тем более на не оборудованном зимней резиной.

Также в эти дни будет ограничена работа некоторых аттракционов в парках культуры и отдыха.

В режиме постоянной готовности в городе работают более 250 специалистов и 130 единиц техники. Всего в случае необходимости могут быть привлечены до 1,5 тысячи человек и более 300 единиц техники. Оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщала "РГ", сегодня из-за сильной метели и ветра в Сочи закрылся горнолыжный курорт.

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