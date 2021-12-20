Челябинская полиция нашла подростка, гулявшего с "автоматом" в руках

Челябинская полиция установила личность подростка, разгуливавшего по центру города с предметом, похожим на автомат Калашникова. "Оружием" оказалась купленная в магазине игрушка, сообщили "РГ" в ГУ МВД региона.

- Предмет в руках подростка опасности для граждан не представлял - это обычная игрушка, - рассказали в пресс-службе полицейского главка региона.

Сейчас юноша дает пояснения о своем поступке. По результатам проверки его действиям будет дана процессуальная проверка.

Как уже писала "РГ", ранее появилась информация о том, что подросток с напоминающим автомат Калашникова предметом двигался пешком от площади Революции до остановки "Детский мир" в центре Челябинска.

Прохожие на произошедшее никак не отреагировали, считая, что ребенок несет игрушку или страйкбольную копию автомата. Однако полиция объявила его в розыск для выяснения причин появления на улице с предметом, пугающе похожим на оружие.