В Екатеринбурге из-за снегопада не смогли приземлиться четыре самолета

В ночь на 20 декабря в екатеринбургском Кольцово не смогли приземлиться четыре самолета. Всему виной - снегопад, накрывший столицу Среднего Урала ночью.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе аэропорта, из-за сложных метеоусловий рейсы SU-1406 из Москвы, U6-7230 из Будапешта и борт U6-3962 из Уханя ушли на запасные аэродромы в Тюмень, рейс U6-263 из Москвы - в Челябинск.

Сейчас все рейсы прибыли в Екатеринбург, а аэропорт работает без ограничений на отправку и прием воздушных судов.

Напомним, синоптики в начале этой недели пообещали Уралу сильные снегопады из-за циклона, приближающегося со стороны Скандинавии. Уже к середине недели высота снежного покрова должна увеличиться на десять сантиметров и составить 12-18 сантиметров. Вместе со осадками придет похолодание: 21-23 декабря ожидается 19-24 градуса мороза ночью, днем будет -16,-21. А на севере Свердловской области ночью температура может опускаться до -28,-33 градусов, днем - до -27.

Снег осложнил не только работу аэропорта, но и дорожную ситуацию. Так, утром Екатеринбург встал в девятибалльные пробки. Например, дорога с окраины в центр в девять утра вместо 45 минут составила полтора часа.