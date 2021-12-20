Ретейлеры не ожидают дефицита мандаринов из-за ограничений поставок

Ограничение поставок мандаринов, винограда и других фруктов и овощей из Турции и Ирана не приведет к их дефициту в российских торговых сетях. Об этом ТАСС заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

"На настоящий момент риска возникновения дефицита плодоовощной продукции нет", - сказал он.

По словам Караваева, ретейлеры работают с несколькими производителями, поэтому смогут обеспечить бесперебойность поставок и доступность продукции для российских потребителей.

Ранее Роспотребнадзор в период с 27 октября по 7 декабря выявил шесть видов сельхозпродукции из Турции и Ирана, содержащих остаточные количества 12-ти пестицидов, 10 из которых в России не прошли государственную регистрацию и не разрешены.

Ведомство приостановило ввоз из Турции и Ирана небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов.