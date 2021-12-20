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Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Роспотребнадзор выявил неоднократные нарушения по безопасности в плодоовощной продукции из Турции и Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фото: iStock
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Отмечается, что в период с 27 октября по 7 декабря этого года выявлено шесть видов сельхозпродукции из Турции и Ирана, содержащих остаточные количества 12-ти пестицидов, 10 из которых в России не прошли государственную регистрацию и не разрешены. "Концентрации хлорпирифоса, ацетамиприда, являющихся веществами 2 класса опасности, превышали в различных видах пищевой продукции более, чем в 2 раза", - отмечают в Роспотребназоре.

Ведомство приостановило ввоз из Турции и Ирана небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17 ноября - ввоз турецких перца и гранатов, со 2 декабря - ввоз перца иранского происхождения, с 10 декабря - ввоз турецкого винограда. В результате не допущено к ввозу на территорию России около 60 тысяч тонн винограда и более 10 тысяч тонн гранатов из Турции.

Кроме того, с октября запрещен ввоз четырех видов пищевой продукции из Китая, в которой обнаружено ДНК генетически модифицированных кукурузы и сои в количестве до 20 процентов при нормативе менее 0,9 процента.

Напомним, в ноябре Роспотребнадзор нашел в поступивших из Турции лимонах "хлорпирифос". Концентрация опасных веществ в этих фруктах превышала максимально допустимый уровень. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека приостановила ввоз в Россию данной пищевой продукции.

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