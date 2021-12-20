Российские зрители назвали лучших актеров года

Новости

Путин примет участие в коллегии Минобороны 13:17
Вышел трейлер "Первого Оскара" с Жизневским и Мерзликиным 13:17
Песков: В России не преследуют по политическим убеждениям 13:15
Хуснуллин: За этот год в РФ досрочно отремонтированы 2200 км дорог 13:12
МИД: Экстрадиция Клюшина в США - продолжение "охоты за гражданами РФ" 13:07
Регионы получат 100 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры 13:02
Диетолог назвала четыре ошибки при праздновании Нового года 13:01
Рафик Загрутдинов: Подорожание стройматериалов обошлось бюджету Москвы в пределах 30 миллиардов рублей 12:59
Петр Бирюков: городские службы готовы к работе в условиях низких температур 12:52
Цена нефти упала ниже 70 долларов на опасениях локдауна в Европе 12:37
В Сочи начались переговоры глав МИД России и Южной Осетии 12:36
Сенатор-врач оценил идею штрафовать граждан за отказ от вакцинации 12:26
Ученые впервые оценили способность "омикрона" поражать легкие человека 12:25
Депутат предложил поощрять добропорядочных болельщиков билетами на матчи 12:21
В Белгородской области отменили QR-коды в ТЦ 12:19
Цены на дома в России выросли за год на рекордные 13% 12:18
В Бельгии на аукционе продана одна из самых маленьких книг мира 12:14
Врачи оценили, сколько антител потребуется для нейтрализации "омикрона" 12:10
Минтруд объяснил, как болезнь влияет на отпуск 11:54
Умер последний музыкант оригинального состава Smokie Терри Аттли 11:47
Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО 11:32
Снегопад не повлиял на график движения поездов в Москве 11:29
В Росреестре создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы 11:19
В Калмыкии на новогодние праздники усилили коронавирусные ограничения 11:18
Пионер хип-хопа Kangol Kid умер в 55 лет 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
20.12.2021 12:59
Рубрика: Культура

Российские зрители назвали лучших актеров года

Текст: Наталья Лебедева
Кто станет самым популярным актером, решают зрители. И они сделали свой выбор. Проект Кино Mail.ru проанализировал рейтинги, количество оценок и пользовательскую активность на страницах актеров за 2021 год и определил лидеров в нескольких номинациях.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актрисой года стала Юлия Пересильд, которая рискнула отправиться в космос на МКС ради съемок фильма "Вызов". В топ-10 также вошли: Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова (лидер прошлого года), Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Ирина Розанова, Виктория Толстоганова и Ольга Бодрова.

Фото: www.kino-teatr.ru
Топ-10: Подведены итоги года в кинематографии

Актером года стал молодой актер, буквально взлетевший на киноолимп, Юра Борисов. В прошлом году он занял верхнюю строчку в номинации "Прорыв года", а в этом также уверенно возглавил рейтинг самых популярных актеров. И это не удивляет, за год вышло сразу несколько фильмов с его участием: "Петровы в гриппе", "Капитан Волконогов бежал", "Красный Призрак", "Герда" и "Купе номер 6". Кстати, последний удостоился Большого приза жюри на Каннском кинофестивале и номинации на "Золотой глобус".

В топ-10 самых популярных актеров также вошли Сергей Бурунов, Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Виктор Хориняк, Никита Ефремов, Александр Устюгов, Александр Робак, Кирилл Кяро и Павел Майков.

Фильмом года ожидаемо стала "Дюна" Дени Вильнева, впечатляющая своим масштабом, диковинной красотой и тонкостью социально-политического подтекста. Следом идут "Круэлла", "Главный герой", "Никто" и "Гнев человеческий".

А вот звание "Самый популярный фильм" получил пышный фэнтези-аттракцион Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла".

Лучшим зарубежным сериалом зрители считают "Мейр из Исттауна", топ российских сериалов возглавил "Хрустальный". Ну а звание самого нашумевшего сериала досталось "Игре в кальмара".

Культура Кино и ТВ Наше кино Каким был 2021 год: Лучшие фильмы, книги, выставки

Главное сегодня

Песков заявил о разных вариантах ответа в случае размещения вооружений НАТО у границ РФ
Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО
За сутки в России подтверждено 27 022 случая COVID-19 в 84 регионах
Биржевая цена газа в Европе превысила 1700 долларов
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции
Топ-10: Подведены итоги года в кинематографии
Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"