Российские зрители назвали лучших актеров года

Кто станет самым популярным актером, решают зрители. И они сделали свой выбор. Проект Кино Mail.ru проанализировал рейтинги, количество оценок и пользовательскую активность на страницах актеров за 2021 год и определил лидеров в нескольких номинациях.

Актрисой года стала Юлия Пересильд, которая рискнула отправиться в космос на МКС ради съемок фильма "Вызов". В топ-10 также вошли: Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Оксана Акиньшина, Виктория Исакова (лидер прошлого года), Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Ирина Розанова, Виктория Толстоганова и Ольга Бодрова.

Актером года стал молодой актер, буквально взлетевший на киноолимп, Юра Борисов. В прошлом году он занял верхнюю строчку в номинации "Прорыв года", а в этом также уверенно возглавил рейтинг самых популярных актеров. И это не удивляет, за год вышло сразу несколько фильмов с его участием: "Петровы в гриппе", "Капитан Волконогов бежал", "Красный Призрак", "Герда" и "Купе номер 6". Кстати, последний удостоился Большого приза жюри на Каннском кинофестивале и номинации на "Золотой глобус".

В топ-10 самых популярных актеров также вошли Сергей Бурунов, Павел Прилучный, Дмитрий Нагиев, Виктор Хориняк, Никита Ефремов, Александр Устюгов, Александр Робак, Кирилл Кяро и Павел Майков.

Фильмом года ожидаемо стала "Дюна" Дени Вильнева, впечатляющая своим масштабом, диковинной красотой и тонкостью социально-политического подтекста. Следом идут "Круэлла", "Главный герой", "Никто" и "Гнев человеческий".

А вот звание "Самый популярный фильм" получил пышный фэнтези-аттракцион Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь: Корень зла".

Лучшим зарубежным сериалом зрители считают "Мейр из Исттауна", топ российских сериалов возглавил "Хрустальный". Ну а звание самого нашумевшего сериала досталось "Игре в кальмара".