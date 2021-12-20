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Рубрика: Власть

Свыше 100 региональных сервисов добавятся на госуслугах в 2022 году

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство продолжает расширять список госуслуг, которые можно будет получить через единый портал. Со следующего года там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Раньше они были доступны лишь на онлайн-площадках самих субъектов Российской Федерации и сайтах профильных ведомств либо вовсе не предоставлялись в электронной форме. Речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций. Это касается и регистрации прав на недвижимость.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Это удобно. Тем, кто купил дачу или участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой иногда город", - подчеркнул глава кабмина.

Регионы смогут разместить на едином портале дополнительные услуги. Например, по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание, предоставлению бесплатного жилья.

По словам Мишустина, изменения, которые проводит правительство в этой сфере, направлены на формирование простой и удобно цифровой среды - чтобы люди могли оформить почти все значимые услуги в электронном формате. "Это одна из задач, которые нужно решить для достижения национальных целей развития, установленных президентом. Жителям различных регионов нашей страны больше не нужно будет тратить время и силы на хождения по инстанциям", - сказал он.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Государственные интернет-услуги

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