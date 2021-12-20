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20.12.2021 12:25
Рубрика: Общество

Ученые впервые оценили способность "омикрона" поражать легкие человека

Текст: Анастасия Селиванова

Новое исследование британских ученых показало, что штамм коронавируса "омикрон" не способен вызывать серьезное поражение легких по сравнению с другими вариациями вируса. Скорее всего, это результат большого числа мутаций в S-белке вируса и его попытка адаптироваться к жизни в человеческом организме.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Исследование на этот счет провел Кембриджский институт терапевтической иммунологии и инфекционных заболеваний при Кембриджском университете. В образцах ткани респираторного отдела легких, которые были взяты после тяжелого течения заболевания у пациентов с дельта-штаммом, было обнаружено множество "синцитий или слитых клеток", чего в случае с "омикроном" зафиксировано не было.

Это предварительно говорит о том, что в тканях легких "омикрон" размножается намного медленнее, фактически не доводя процесс до серьезного воспаления. Наряду с этим наблюдением ученые подчеркнули, что, несмотря на более низкую патогенность, "омикрон" успешно продолжает уклоняться от иммунитета, из-за чего число зараженных им стремительно растет, пишет Sky News.

Великобритания, где прошло исследование ученых, пока остается одним из лидеров по числу зараженных "омикроном": за последние выходные там зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения новым штаммом. На фоне этих данных британцев предупредили о скором введении более жестких ограничительных мер после Рождества 25 декабря.

Поражение легких вирусной пневмонией - один из распространенных признаков новой коронавирусной инфекции. Чаще всего поражение фиксируется у тяжело больных пациентов, однако бывают случаи, когда такой тип пневмонии люди переносят "на ногах", даже не зная о нем. По оценкам врачей, для диагностики лучше всего подходит компьютерная томография, при которой вероятность выявить заболевание на ранней стадии в десятки раз выше.

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