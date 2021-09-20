Врач назвал лучший способ диагностики пневмонии при COVID-19

Для диагностики COVID-19 лучше всего подходит компьютерная томография (КТ), а не рентгенография. Об этом в эфире радио Sputnik заявил рентгенолог Андрей Бобков. Он объяснил, что при КТ органы человека сканируются послойно, в итоге получается объемное изображение.

"КТ дает больше диагностических ответов. При обследовании на пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией, однозначно лучше компьютерная томография. Вероятность выявить заболевание на ранней стадии в десятки раз выше", - подчеркнул врач.

По его словам, доза излучения, получаемая пациентами во время обследования, не критична и не вызывает осложнений. Но беременным КТ противопоказана, так как радиация может повлиять на плод. А вот наличие металлоконструкций, кардиостимуляторов, различных штифтов в организме никак не влияет на проведение исследования.

Андрей Бобков напомнил, что, если у человека одышка, сильный кашель и уровень насыщения крови (сатурация) ниже 90 процентов, лучше сделать КТ.