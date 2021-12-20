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20.12.2021 22:04
Рубрика: Общество

В ВОЗ заявили об изменении ситуации с COVID-19 в России в лучшую сторону

Текст: Матвей Линник

Ситуация с коронавирусом в России изменилась в лучшую сторону, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

Фото: AFP
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"Мы абсолютно согласны с оценкой, которую делает Роспотребнадзор. Видны хорошие знаки", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Несмотря на улучшение показателей, "абсолютно успокаиваться" пока нельзя, считает Вуйнович.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что более 62 процентов россиян старше 60 лет уже получили хотя бы первую прививку от коронавируса.

В России массовая вакцинация проводится с января этого года. Привились уже свыше 70 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета достиг 58%.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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