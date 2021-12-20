Вильфанд назвал две "прогнозные" народные приметы, которым можно верить

Лишь для двух народных примет можно найти логичное объяснение при прогнозе погоды на короткие сроки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, речь идет, например, о ласточках. Согласно примете, низкий полет птиц свидетельствуют о скором дожде.

"Объяснение здесь простое. Перед дождем содержание водяного пара в атмосфере увеличивается, мошкара летает низко, потому что крылышки от влаги намокают. Ласточки соответственно устремляются за мошкарой - есть-то что-то надо", - пояснил Вильфанд в интервью "Парламентской газете".

Вторая примета касается солнца. Примета гласит, что красное солнце свидетельствует о погожем дне, а белесое - о дожде и непогоде.

"Цвет солнца зависит от наличия фронтального раздела, отделяющего воздушные массы и создающего оптический эффект", - отметил ученый.

При этом Вильфанд отметил, что современные методы прогнозирования дают гораздо более точные результаты, чем народные приметы. По его словам, сейчас успешность прогнозов на ближайшие сутки составляет 95%.

Научный руководитель Гидрометцентра также рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России после новогодних праздников. Согласно прогнозу, в январе-феврале 2022 года количество оттепелей превысит климатические характеристики, при этом ожидаются и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов.