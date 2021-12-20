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Рубрика: Общество

Вильфанд назвал две "прогнозные" народные приметы, которым можно верить

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лишь для двух народных примет можно найти логичное объяснение при прогнозе погоды на короткие сроки. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Так, речь идет, например, о ласточках. Согласно примете, низкий полет птиц свидетельствуют о скором дожде.

"Объяснение здесь простое. Перед дождем содержание водяного пара в атмосфере увеличивается, мошкара летает низко, потому что крылышки от влаги намокают. Ласточки соответственно устремляются за мошкарой - есть-то что-то надо", - пояснил Вильфанд в интервью "Парламентской газете".

Вторая примета касается солнца. Примета гласит, что красное солнце свидетельствует о погожем дне, а белесое - о дожде и непогоде.

"Цвет солнца зависит от наличия фронтального раздела, отделяющего воздушные массы и создающего оптический эффект", - отметил ученый.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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При этом Вильфанд отметил, что современные методы прогнозирования дают гораздо более точные результаты, чем народные приметы. По его словам, сейчас успешность прогнозов на ближайшие сутки составляет 95%.

Научный руководитель Гидрометцентра также рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России после новогодних праздников. Согласно прогнозу, в январе-феврале 2022 года количество оттепелей превысит климатические характеристики, при этом ожидаются и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов.

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