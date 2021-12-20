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Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян после Нового года

Текст: Василий Кошкин
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

В январе-феврале 2022 года погода в европейской части России будет неоднородной. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов", - пояснил он в интервью "Парламентской газете".

При этом назвать точные сроки оттепелей и похолоданий пока невозможно, добавил ученый.

Говоря о возможном прогнозе погоды на весну и лето, Вильфанд порекомендовал обращаться "к метеорологическим шаманам".

Вильфанд также предупредил жителей европейской части страны об аномально холодной для декабря погоде, которая ожидается на этой неделе. По его словам, отклонение от нормы составит 7-12 градусов. Самыми морозными будут ночи на среду и четверг - температура может опуститься до -24...-25 градусов.

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