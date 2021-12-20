Возвращающийся на Землю экипаж перешел с МКС на борт "Союза МС-20"

Космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано перешли с Международной космической станции (МКС) на борт корабля "Союз МС-20" и закрыли люки перед возвращением на Землю.

Процедура закрытия люков обычно занимает "около часа, иногда больше в зависимости от возвращаемых грузов и задач экипажа на посадку", передает ТАСС, ссылаясь на специалистов Ракетно-космической корпорации "Энергия". Отмечается, что после закрытия люков начинается окончательное надевание и надувка скафандров, переподключение связи с Землей, проверка герметичности люков и пр.

Расстыковка корабля с МКС намечена на 02:50 мск понедельника. Затем "Союз МС-20" перейдет в автономный полет, примерно в 05:18 мск включит двигатели на торможение и сойдет с орбиты. Приземление спускаемого аппарата ожидается в 06:13 мск в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Космический полет длился 12 дней. На Земле экипаж ждут сюрпризы. Мисуркина решили обрадовать встречей с его другом: астрофизика Вячеслава Турышева специально доставят на место посадки. А космонавтов из Японии встретят традиционной японской лапшой.