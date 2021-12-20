WSJ сообщила о неготовности больниц США к наплыву пациентов с "омикроном"

В США ожидают рост числа пациентов, заразившихся новым "омикрон"-штаммом коронавируса. Однако больницы страны не готовы к этому и уже сейчас уже испытывают дефицит больничных коек. Об этом воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей сферы здравоохранения.

Издание отмечает, что отделения интенсивной терапии переполнены пациентами, нуждающимися в срочном лечении: с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также заразившимися "дельта"-вариантом. Более того, предупреждают врачи, ситуацию обостряет нехватка медперсонала, пишет ТАСС.

В одном из госпиталей в Миннеаполисе половину коек занимают пациенты с различными травмами, пневмонией и другими требующими срочной госпитализации случаями. Некоторых больных врачи вынуждены отправлять домой, тогда как ранее их бы определили в стационар. Специалисты подчеркивают, что задержки с оказанием необходимой помощи несут риск серьезных осложнений. Во время предыдущих волн пандемии в США некоторые больные скончались, не дождавшись интенсивной терапии, отмечает газета.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что "омикрон"-штамм SARS-CoV-2 будет распространяться по территории страны значительно быстрее. "Омикрон" здесь, и в начале года он начнет распространяться намного быстрее", - сказал политик, обсуждая с советниками и медиками дальнейший план борьбы с коронавирусной инфекцией.