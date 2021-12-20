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20.12.2021 06:25
Рубрика: Легковые авто

За год отечественные автомобили подорожали на 19%, а иностранные - на 14%

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 288 (8639)
По данным Росстата, с декабря 2020 года по декабрь 2021 года новые отечественные легковые автомобили в среднем прибавили 19% и сейчас стоят около 720 тыс. руб. Новые легковые автомобили иностранных марок подорожали за год на 14%, до 1,327 млн руб.

Расчеты аналитического агентства "Автостат" еще категоричнее: дефицит автомобилей на рынке привел к их удорожанию по итогам года на 35%. В следующем году дефицит автомобилей и рост цен сохранятся минимум до лета.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Причин роста цен несколько: сбои из-за пандемии в поставках комплектующих, в частности электронных чипов, привели и к срывам выпуска новых автомобилей. Дефицит подстегнул рост цен у дилеров, а сами автопроизводители среагировали на изменение курса национальной валюты. Игнорировать ослабление рубля, когда даже в отечественных автомобилях (а тем более в частично локализованных) есть импортные комплектующие, просто невозможно.

Подержанные иномарки, по данным Росстата, подорожали на 11%, до 815 тыс. руб.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Евгений Гайва