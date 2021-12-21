Антитела к "омикрону" выявили у всех ревакцинированных "Спутником"

Все ревакцинированные "Спутником" имеют антитела к штамму "омикрон". Это смогли выявить ученые центра имени Гамалеи в результате своего исследования, которое опубликовано на сайте MedRxiv.

Как следует из публикации, ученые изучили состояние нейтрализующих антител в сыворотке крови людей, вакцинированных "Спутником V", а также лиц, ревакцинированных затем "Спутником Лайт".

В итоге выяснилось, что все первично вакцинированные пациенты имеют антитела к "омикрону". При этом уровень антител оказался значительно выше у тех лиц, кто сделал затем еще одну прививку - "Лайтом" - через 2-3 месяца после введения основной вакцины.

"Исследование подтверждает, что "Спутник V" вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител на вариант "омикрон", который дополнительно усиливается бустерной дозой вакцины "Спутник Лайт", - подытоживает официальный аккаунт вакцины в Twitter.

Ранее о том, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация защищают от "омикрона", заявлял и директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Также, по его словам, ревакцинироваться "Спутником" можно бесконечное количество раз.