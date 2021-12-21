Байден контактировал с заболевшим COVID-19 сотрудником Белого дома

Сотрудник Белого дома, контактировавший с президентом США Джо Байденом, заболел COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь Джен Псаки.

По ее словам, в понедельник положительный тест на коронавирус сдал сотрудник, который 17 декабря "провел примерно 30 минут на борту №1 вблизи президента". Сам Байден последний раз делал тесты в воскресенье и в понедельник, и оба раза они были отрицательными, пишет РИА Новости.

Псаки добавила, что президент не будет уходить на карантин после контакта с заразившимся, так как полностью привит. При этом отмечается, что заболел сотрудник, который ранее был вакцинирован тремя дозами.

Между тем, почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм "омикрон". Таковы последние данные Центров по контролю и профилактике заболеваний. За период с 13 по 19 декабря у 73 процентов заразившихся коронавирусом подтвержден новый штамм SARS-CoV-2. А неделей ранее "омикрон" выявили только у 12-процентов инфицированных.