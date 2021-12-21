"Омикрон" стал самым распространенным штаммом в США

Почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм "омикрон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Напомним, что первый инфицированный "омикроном" был выявлен в Соединенных Штатах всего три недели назад - 1 декабря.

В CDC отметили, что за период с 13 по 19 декабря у 73 процентов заразившихся коронавирусом подтвержден новый штамм SARS-CoV-2. А неделей ранее "омикрон" выявили только у 12-процентов инфицированных.

Американский лидер Джо Байден заявил, что в начале 2022 года новый штамм "начнет распространяться намного быстрее". То, что "омикрон" может стать доминирующим вариантом в течение нескольких недель, подчеркнул и главный инфекционист США Энтони Фаучи.