"Белавиа" возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в Шереметьево

Управления полетами с земли тоже требует высшего пилотажа. Об этом можно судить, например, и по итогам уходящего года, в котором авиакомпания "Белавиа" вышла в лидеры рейтинга самых пунктуальных партнеров российского аэропорта Шереметьево.

Кстати, он был составлен среди европейских перевозчиков с количеством пассажирских рейсов более 500 в год на основании анализа нескольких параметров: отправления с места стоянки и взлета воздушного судна и, наконец, пунктуальности посадки, сообщили во вторник в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

Причем белорусы в данной номинации обошли такие авиакомпании, как Air France и KLM, занявшие второе и третье места соответственно.

Оптимистические итоги рейтинга компании из российской столицы совпали со встречей 21 декабря в Национальном аэропорту Минска с представителями партнеров и организаций, связанных с наземным обслуживанием воздушных бортов, пассажиров и грузов.

Комментируя итоги уходящего года, начальник производства аэропорта Василий Корнев дал понять, что, несмотря на турбулентность внешних обстоятельств, коллективу удалось продолжить модернизацию инфраструктуры, улучшить технологию обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

Встреча деловых партнеров стала и местом чествования авиакомпаний, достигших наилучших результатов, уточняет БЕЛТА. В их число вошла компания "Белавиа" за устойчивое развитие в сложных внешних условиях. А среди иностранных компаний отмечена Turkish Airlines, выполнившая наибольшее количество регулярных полетов в белорусскую столицу (за 11 месяцев 2021 года выполнено 582 регулярных рейса), и авиакомпания "Аэрофлот". Она перевезла за тот же период 143 946 пассажиров. Кроме того, поощрения заслужила и иностранная авиакомпания "Азимут", открывшая четыре новых маршрута в белорусскую столицу.