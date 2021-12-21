Билл Гейтс спрогнозировал, когда может закончиться пандемия

Основатель Microsoft Билл Гейтс рассказал, что пандемия коронавируса может закончиться уже в следующем году. Об этом миллиардер написал в своем Twitter-аккаунте.

"Если тут и есть хорошие новости, так это то, что омикрон движется так быстро, что, как только он станет доминирующим в стране, волна там должна будет продлиться менее 3 месяцев. Эти месяцы могут быть плохими, но я все еще верю, что если мы предпримем правильные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году", - уверен бизнесмен.

По словам Гейтса, в это время все должны заботиться друг о друге, особенно о наиболее уязвимых.

"Это означает ношение масок, избегание больших собраний в помещении и вакцинацию. Получение бустера обеспечивает наилучшую защиту", - подчеркнул миллиардер.

Он добавил, что нужно отнестись к "омикрону" серьезно, пока мы не узнаем о нем больше.

"Самое главное - неизвестно, насколько омикрон делает тебя больным. Даже если он будет лишь наполовину такой же сильным, как "дельта", это будет самый сильный всплеск, который мы видели до сих пор, потому что он такой заразный", - считает Билл Гейтс.

Также основатель Microsoft рассказал, что "омикроном" заразились его близкие друзья, и он отменил большинство своих планов на отпуск.

Ранее Гейтс заявлял, что в следующем году может закончиться острая фаза пандемии коронавируса.