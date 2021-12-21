Четыре новых штрафа в 2022 году, о которых должен знать каждый водитель

В проекте нового КоАП, который готовит Минюст, прописаны несколько штрафов, о которых стоит заранее знать всем водителям. Если поправки примут, то платить придется уже в следующем году.

Список опубликовал у себя в Telegram-канале руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. Например, может появиться штраф за среднюю скорость движения: оспорить в суде его будет невозможно, предупредил эксперт.

Если водитель решить помыть машину или отдельные ее части - например, стекла - во дворе или на паркинге, то он рискует получить штраф в размере 1000 - 2000 рублей.

За брошенный во дворе автохлам - например, автомобиль без капота, замков и прочих конструктивных элементов - есть вероятность получить штраф в размере 3000 рублей.

Также планируется установить наказание за шины не по сезону, разные покрышки на передней и задней осях, отсутствие подголовников и подушек безопасности там, где производитель предусмотрел их наличие. Точная сумма штрафа пока неизвестна.