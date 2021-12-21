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21.12.2021,  
16:21
Текст:  Антон Валагин

Дрон-хищник: воздушный бой "Ориона" впечатлил The Drive

Фото: Vitalykuzmin.net Фото: Vitalykuzmin.net
Фото: Vitalykuzmin.net

Россия протестировала известный беспилотник "Орион" в новом качестве. Над полигоном в Крыму дрон ракетой сбил другой беспилотник, находившийся в 100 километрах от него. Подобные испытания показывают, что "Орион" близок к боеготовности, а успешная воздушная атака сделает его еще более привлекательным для иностранных заказчиков, пишет The Drive.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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Следом за новостью о воздушном бое дрона появились сообщения о ракете Х-БПЛА, разработанной для беспилотников на основе боеприпаса ПТРК "Корнет". Его ракеты используют лазерный канал наведения, в вариант для дронов добавили тепловой и телевизионный каналы. "Орион" штатно оснащается модулем с оптоэлектронной системой наведения, лазерным целеуказателем и телевизионным каналом. Кроме него, новую ракету смогут использовать БПЛА "Форпост" и "Альтиус", а также модернизированный вертолет Ка-52М. Все они успешно испытали это оружие, вертолет выполнил более десяти пусков.

Все это вкупе с комментарием генерала российского Генштаба Александра Новикова о том, что "Орион" способен сбивать турецкие Bayraktar и другие беспилотники, можно рассматривать как четкий сигнал Москвы иностранным партнерам разной степени лояльности. Также эта информация имеет значение для потенциальных заказчиков российского дрона и поможет ему конкурировать на международном рынке.

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