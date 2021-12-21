Эксперт рассказал, как "убить" мотор даже самой легендарной Toyota

В "Клубный сервис" обратился клиент - владелец Toyota Land Cruiser Prado, у которого мотор приказал долго жить. Но как, ведь машина проехала всего лишь около двухсот тысяч километров? Неужели Toyota и слава о её автомобилях - эталонах надёжности - закончилась?

После краткого экскурса в историю моторостроения компании Toyota ведущий канала обратил внимание на то, как сама марка, пойдя на поводу у клиентов и их желаний, сократила ресурс двигателей. Ответ прост: уменьшение количества цилиндр, появление наддува. Однако при этом над всеми решениями работала команда из высококвалифицированных специалистов.

К хорошему привыкаешь быстро, и хорошего становится мало. Люди хотят ещё больше динамики, но при этом иметь такой же расход топлива. И тогда владельцы "Крузаков", как и тот, что привёз машину в "Клубный сервис" на ремонт, делают чип-тюнинг. Как рассказывает Илья Свиридов, последствия вмешательства в работу систем авто не проявляются сразу. Другими словами, чип-тюнинг - бомба замедленного действия. Когда пробег приближается к 200 тысячам могут наблюдаться небольшие рывки, затем изменится тембр работы двигателя, а апофеозом всего этого станет потеря мощности.

Мощность в разбираемом случае пропала из-за того, что в поршне второго цилиндра образовалась дырка, ставшая следствием нарушения температурного режима: форсунка из-за изменений в программе управления топливной системой (на это и направлен чип-тюнинг) выдаёт "факел" с незаводскими параметрами. Также процесс разрушения начался у третьего цилиндра, то есть машина вместо четырёх цилиндров ехала только на двух. Кроме того, в одном из цилиндров обнаружился задир, который является верным предвестником масложора.

По словам эксперта, моторы даже нынешних Toyota могут проехать довольно много, точно более 200 тысяч, но при заводских настройках всех систем и своевременном и правильном техобслуживании.