Новости

В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом 18:17
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
Первые 16 россиян, у которых был выявлен "омикрон", выздоровели 17:20
Госдума разрешила проводить по видео допросы и очные ставки 17:19
Лавров: РФ готова обсуждать озабоченности США 17:17
Роспотребнадзор дал россиянам советы по празднованию Нового года 17:08
Лавров не слышал о готовности ФРГ и Франции вернуться к "нормандскому" формату 17:03
"Белавиа" возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний в Шереметьево 17:02
В большинстве регионов превышен эпидпорог по ОРВИ и гриппу 17:00
Путин назвал подлетное время ракет США и НАТО с территории Украины 16:58
Попова назвала регионы, в которых растет заболеваемость COVID-19 16:41
В Роспотребнадзоре сообщили, что "омикрон" способен передаваться мышам 16:40
Попова назвала основные симптомы у инфицированных омикроном 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 18:17
Рубрика: Экономика

Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом

Текст: Алексей Рыбин

Еврокомиссия пока не обвиняет "Газпром" в манипуляциях газом. Об этом заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер, сообщает "Интерфакс". По ее словам, сейчас еврокомиссия собирает по этому поводу информацию.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Экспорт "Газпрома" в страны Европы вырос почти на 5%

"Мы начали задавать вопросы всем крупным предприятиям энергетического сектора в Европе, в частности, "Газпрому", чтобы хорошо понимать, есть ли в настоящее время злоупотребления на энергетическом рынке. На этой стадии слишком рано делать выводы. Мы пока собираем информацию и анализируем её", - сказала Вестагер.

Ранее о том, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами, заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В свою очередь, премьер Венгрии обвинил в энергокризисе ЕС саму Еврокомиссию.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу