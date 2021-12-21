Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом

Еврокомиссия пока не обвиняет "Газпром" в манипуляциях газом. Об этом заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер, сообщает "Интерфакс". По ее словам, сейчас еврокомиссия собирает по этому поводу информацию.

"Мы начали задавать вопросы всем крупным предприятиям энергетического сектора в Европе, в частности, "Газпрому", чтобы хорошо понимать, есть ли в настоящее время злоупотребления на энергетическом рынке. На этой стадии слишком рано делать выводы. Мы пока собираем информацию и анализируем её", - сказала Вестагер.

Ранее о том, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в ЕС и не занимается манипулированием ценами, заявил замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

В свою очередь, премьер Венгрии обвинил в энергокризисе ЕС саму Еврокомиссию.