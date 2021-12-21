Новости

В Совфеде разработают программу по модернизации детских лагерей 21:09
В Израиле зафиксировали первую смерть пациента с "омикрон"-штаммом 21:05
Более 1500 военнослужащих с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:02
Глава Renault анонсировал мировую премьеру в России в 2022 году 20:53
Опубликовано видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьева 20:42
Зураб Церетели переизбран на должность президента Российской академии художеств 20:26
У чемпиона ОИ Соловьева диагностирована тяжелая травма головы 20:02
Турчак: Законопроект об ужесточении наказания для педофилов примут весной 19:54
ФНС намерена сделать свои услуги более удобными для клиентов 19:51
“Газпром” ждет среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларов 19:28
В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой 18:48
На границе Москвы и Люберец произошел крупный пожар 18:17
Захарова прокомментировала слова Зеленского о вступлении Украины в НАТО 18:17
Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом 18:17
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов 18:04
В Госдуме показали "Трагедию Донбасса" 17:57
Вышел трейлер комедии Сергея Светлакова "Старые шишки" 17:47
Госдеп: США видели предложения РФ по безопасности, готовы к обсуждениям 17:43
Мишустин: Кабмин выделит 90 млн рублей на исследования штаммов COVID-19 17:33
Кабмин выделит деньги и технику для поставок кислорода в больницы 17:32
Кабмин направит регионам 10 млрд рублей на замену оборудования 17:27
Названы 5 продуктов на новогоднем столе, которые помогут снизить холестерин 17:27
Столтенберг: Альянс предлагает провести заседание Совета Россия-НАТО в 2022 году 17:25
Чемпион ОИ фигурист Соловьев госпитализирован после избиения 17:23
Первые 16 россиян, у которых был выявлен "омикрон", выздоровели 17:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
В "РГ" обсудят вектор развития иммунопрофилактики в России в 2022
21.12.2021 19:28
Рубрика: Экономика

“Газпром” ждет среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларов

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

В "Газпроме" ждут среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларов. Об этом рассказал заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов в интервью журналу "Газпром".

Еврокомиссия не видит вины “Газпрома” в манипуляциях газом

По словам топ-менеджера, в 2022-2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться, однако все равно останутся выше, чем до пандемии. И если на 2021 год в бюджете компании средняя экспортная цена газа была заложена в размере 250 долларов, то фактический ее показатель ожидается свыше 280 долларов.

"Благодаря сбалансированной структуре нашего портфеля экспортных контрактов средняя цена поставок в 2022 году будет выше средней цены 2021 года даже в случае значительного снижения спотовых цен с текущих уровней", - рассказал Садыгов.

Во вторник, 21 декабря, цена газа в Европе побила очередной исторический рекорд и составила более 2100 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость топлива в Европе растет непрерывно с 7 декабря.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Макроэкономика Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Путин и Шольц обсудили гарантии безопасности и внутриукраинский конфликт
Госдума вводит пожизненный срок для педофилов-рецидивистов
Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов
Шойгу: Сотрудники американских ЧВК готовят на востоке Украины провокацию с химоружием
Двое подозреваемых в избиении олимпийского чемпиона доставлены в полицию
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу