“Газпром” ждет среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларов

В "Газпроме" ждут среднюю цену на газ в 2022 году в размере свыше 280 долларов. Об этом рассказал заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов в интервью журналу "Газпром".

По словам топ-менеджера, в 2022-2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться, однако все равно останутся выше, чем до пандемии. И если на 2021 год в бюджете компании средняя экспортная цена газа была заложена в размере 250 долларов, то фактический ее показатель ожидается свыше 280 долларов.

"Благодаря сбалансированной структуре нашего портфеля экспортных контрактов средняя цена поставок в 2022 году будет выше средней цены 2021 года даже в случае значительного снижения спотовых цен с текущих уровней", - рассказал Садыгов.

Во вторник, 21 декабря, цена газа в Европе побила очередной исторический рекорд и составила более 2100 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость топлива в Европе растет непрерывно с 7 декабря.