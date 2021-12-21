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21.12.2021 18:04
Рубрика: Экономика

Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоимость газа в Европе превысила 2100 долларов за тысячу кубометров. Цены на топливо достигли такой отметки впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные с торгов на лондонской бирже ICE.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
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Еще днем 21 декабря газ торговался за рекордные 2005 долларов за тысячу кубометров. Но уже к вечеру цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2120 за 1 тысячу кубометров и составляет сейчас 181,47 евро за МВт ч.

Цены на газ в Европе растут непрерывно с 7 декабря. На них влияют, в частности, падение выработки ветрогенерации на территории ЕС, снижение прокачки по газопроводу "Ямал - Европа", наступление холодов в регионе и относительно быстрое расходование запасов газа из хранилищ.

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