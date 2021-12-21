Цена газа в Европе впервые в истории достигла 2100 долларов

Стоимость газа в Европе превысила 2100 долларов за тысячу кубометров. Цены на топливо достигли такой отметки впервые в истории. Об этом свидетельствуют данные с торгов на лондонской бирже ICE.

Еще днем 21 декабря газ торговался за рекордные 2005 долларов за тысячу кубометров. Но уже к вечеру цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2120 за 1 тысячу кубометров и составляет сейчас 181,47 евро за МВт ч.

Цены на газ в Европе растут непрерывно с 7 декабря. На них влияют, в частности, падение выработки ветрогенерации на территории ЕС, снижение прокачки по газопроводу "Ямал - Европа", наступление холодов в регионе и относительно быстрое расходование запасов газа из хранилищ.