Германия готова ввести более жесткие ограничения после Рождества

Шольц также уточнил, что четвертая волна инфекций находится под контролем, но предупредил, что "пятая волна не за горами". Частные собрания будут ограничены группами не более десяти человек, даже в отношении тех, кто выздоровел от вируса или был вакцинирован. Дети до 14 лет в это число не входят, сообщает Guardian. Ночные клубы и дискотеки останутся закрытыми. "Правило 2G", которое гласит, что люди должны быть вакцинированы или вылечены от COVID-19, будет применяться в кинотеатрах и театрах. Зрители смогут пройти в них только после предъявления соответствующих сертификатов. Футбольные матчи в Германии должны проходить без зрителей не позднее 28 декабря 2021 года.
Кроме того, в канун Нового года будет запрещена продажа фейерверков, а 31 декабря введен запрет на собрания. "Количество контактов на семейных торжествах должно быть ограничено самостоятельно и должны соблюдаться правила сохранения дистанции. Обычные меры гигиены, ношение маски и регулярная вентиляция должны быть само собой разумеющимся. Следует использовать приложение Corona warning", - говорится в совместном документе федеральных и местных властей ФРГ, который цитирует Tagesschau. "Празднование Нового года с большим количеством людей в нынешней ситуации безответственно", - отмечает издание. Жесткие ограничения для не вакцинированных людей останутся в силе, с вводом "правила 3G".
По словам Шольца, к концу января правительство ФРГ планирует провести еще 30 миллионов ревакцинаций. Ожидается, что в качестве промежуточной цели общий уровень вакцинации населения вырастет как минимум до 80 процентов. Введение всеобщей обязательной вакцинации рекомендуется с февраля 2022 года. Власти немецких земель призвали федеральное правительство "ускорить подготовку и представить график в короткие сроки".
Канцлер и главы отдельных земель Германии снова встретятся 7 января, чтобы обсудить дальнейшие шаги по борьбе с коронавирусом и вопрос об оказании дальнейшей финансовой помощи компаниям, пострадавшим во время пандемии. В своем решении федеральное правительство и правительства земель ссылаются на "беспрецедентную скорость распространения" нового омикрон-варианта, который "также подрывает существующую защиту от инфекции". В Берлине исходят из того, что Германия "в настоящее время находится в очень критической фазе пандемии".