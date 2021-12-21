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21.12.2021 22:46
Рубрика: В мире

Германия готова ввести более жесткие ограничения после Рождества

Текст: Максим Макарычев
Германия объявила о ряде новых ограничительных мер, которые должны вступить в силу не позднее 28 декабря, чтобы сдержать резкий рост числа новых инфекций. Канцлер Олаф Шольц, премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст и мэр Берлина Франциска Гиффи провели совместную пресс-конференцию, посвященную новым мерам в отношении коронавируса. По словам Шольца, омикрон-вариант скоро вызовет резкий рост инфекций в стране. Канцлер сказал, что "у COVID-19 не будет рождественских каникул".
Фото: AP Photo/Olivier Matthys Фото: AP Photo/Olivier Matthys
Фото: AP Photo/Olivier Matthys

Шольц также уточнил, что четвертая волна инфекций находится под контролем, но предупредил, что "пятая волна не за горами". Частные собрания будут ограничены группами не более десяти человек, даже в отношении тех, кто выздоровел от вируса или был вакцинирован. Дети до 14 лет в это число не входят, сообщает Guardian. Ночные клубы и дискотеки останутся закрытыми. "Правило 2G", которое гласит, что люди должны быть вакцинированы или вылечены от COVID-19, будет применяться в кинотеатрах и театрах. Зрители смогут пройти в них только после предъявления соответствующих сертификатов. Футбольные матчи в Германии должны проходить без зрителей не позднее 28 декабря 2021 года.

Европа уходит в изоляцию на Рождество и Новый год

Кроме того, в канун Нового года будет запрещена продажа фейерверков, а 31 декабря введен запрет на собрания. "Количество контактов на семейных торжествах должно быть ограничено самостоятельно и должны соблюдаться правила сохранения дистанции. Обычные меры гигиены, ношение маски и регулярная вентиляция должны быть само собой разумеющимся. Следует использовать приложение Corona warning", - говорится в совместном документе федеральных и местных властей ФРГ, который цитирует Tagesschau. "Празднование Нового года с большим количеством людей в нынешней ситуации безответственно", - отмечает издание. Жесткие ограничения для не вакцинированных людей останутся в силе, с вводом "правила 3G".

По словам Шольца, к концу января правительство ФРГ планирует провести еще 30 миллионов ревакцинаций. Ожидается, что в качестве промежуточной цели общий уровень вакцинации населения вырастет как минимум до 80 процентов. Введение всеобщей обязательной вакцинации рекомендуется с февраля 2022 года. Власти немецких земель призвали федеральное правительство "ускорить подготовку и представить график в короткие сроки".

Канцлер и главы отдельных земель Германии снова встретятся 7 января, чтобы обсудить дальнейшие шаги по борьбе с коронавирусом и вопрос об оказании дальнейшей финансовой помощи компаниям, пострадавшим во время пандемии. В своем решении федеральное правительство и правительства земель ссылаются на "беспрецедентную скорость распространения" нового омикрон-варианта, который "также подрывает существующую защиту от инфекции". В Берлине исходят из того, что Германия "в настоящее время находится в очень критической фазе пандемии".

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

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