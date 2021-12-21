Глава ВОЗ заявил об усугубляющейся в мире проблеме нехватки медработников

В пандемию коронавируса профессионалы уходят из медицины из-за тяжелых условий труда и отсутствия должной поддержки. С таким заявлением выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, обративший внимание на усугубляющуюся в мире проблему нехватки врачей и медсестер.

По его словам, COVID-19 cтал вызовом для всей системы здравоохранения. "В то время, когда мы нуждаемся в увеличении числа медработников, мы на самом деле их теряем", - цитирует ТАСС Гебрейесуса. Он отметил, что серьезная нехватка врачей и медсестер (8 миллионов человек) наблюдалась в мире еще до пандемии, а сейчас эта ситуация усугубляется.

Многие страны, включая государства с высокими доходами, теряют своих специалистов здравоохранения. Они "работают день и ночь вот уже более двух лет, и многие из них перегорели, не получая признательности за свой труд", заявил глава ВОЗ. Он подчеркнул, что правительства должны оказать помощь в улучшении условий труда медиков, и призвал СМИ напомнить странам о необходимости инвестиций в системы здравоохранения, особенно в трудовые ресурсы.

Ранее в ВОЗ сообщили, что "омикрон"-вариант коронавируса распространяется быстрее, чем "дельта"-вариант, и вызывает инфекции у людей, уже вакцинированных или выздоровевших от COVID-19. Организация также дала некоторую надежду миру, заявив, что 2022 год станет годом прекращения пандемии, унесшей жизни более 5,6 миллиона человек на планете.